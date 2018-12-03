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Шойгу и патриарх Кирилл обсудили предстоящее строительство Главного храма ВС РФ

Наталия Майорова
19:35 03.12.2018
По итогам осмотра патриарх высказал ряд предложений и рекомендаций относительно строительства и убранства храма, по которым Шойгу распорядился подготовить перечень поручений.

В понедельник, 3 декабря, в министерстве обороны состоялось заседание художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных сил РФ с участием главы военного ведомства и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Перед началом заседания министр обороны и глава Русской православной церкви (РПЦ) осмотрели выставку в составе восьми экспозиций, подробно отражающих внешнее и внутреннее убранство храма, обустройство прихрамовой территории, фотоэскизы мультимедийного музейного комплекса «Дорога Памяти, 1418 шагов».

По итогам осмотра патриарх высказал ряд предложений и рекомендаций относительно строительства и убранства храма, по которым Шойгу распорядился подготовить перечень поручений.

«Мы с вниманием выслушали рекомендации и советы Вашего святейшества. Спасибо за Ваши советы», - сказал Шойгу, обращаясь к патриарху на заседании художественного совета по строительству главного храма ВС РФ.

Шойгу сказал, что все советы будут учтены, чтобы в максимально сжатые сроки подготовить версию проекта строительства с внесенными поправками, прозвучавшими в ходе заседания.

«Чтобы показать все то, что нужно сделать за оставшиеся полтора года», - отметил министр.

Он отметил, что времени очень мало, поэтому придется поработать активно.

«И мы надеемся, как и прежде, на Ваше благословение, чтобы у нас все получилось так, как мы задумали. Спасибо Вам», - сказал министр, обращаясь к патриарху.

Шойгу распорядился подготовить перечень поручений по части реализации прозвучавших на заседании рекомендаций.

Главный храм Вооруженных сил РФ будет возведен в подмосковной Кубинке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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