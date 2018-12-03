Расчеты комплексов «Бал» и «Бастион» уничтожили «вражеские корабли» в Крыму

Маневры береговых комплексов проходят во взаимодействии с мобильными береговыми комплексами разведки морской и воздушной обстановки, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«На крымских полигонах боевой подготовки личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" Черноморского флота во взаимодействии с мобильными береговыми комплексами разведки морской и воздушной обстановки проводит плановые тренировки с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развертывании с марша», - говорится в сообщении ЧФ.

В сообщении флота подчеркнуто, что целью учений является совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки.

«Бал» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. Представляет собой мобильную систему (на базе шасси МЗКТ-7930). Дальность поражения - 120 километров с ракетой Х-35 и с ракетой Х-35У - 260 километров.

«Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Яхонт»/«Оникс». Обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 километров от десантных операций противника.