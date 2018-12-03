Экипажи истребителей МиГ-31 на Камчатке перехватили «самолет-нарушитель» воздушной границы РФ

Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке в сложных погодных условиях отработали перехват «нарушителя» воздушного пространства России. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Одному из высотных перехватчиков МиГ-31 была поставлена задача скрытного проникновения в воздушное пространство страны с целью проведения воздушной разведки и имитации нанесения ударов по важным военным объектам Камчатки.

На перехват «противника» были подняты дежурные экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Летчики ТОФ выполнили поиск, захват цели, а затем провели по ней электронные пуски ракет. По данным объективного контроля, цель была успешно поражена на заданном рубеже.

Особенность выполнения боевой задачи заключалась в том, что перехват происходил при минимуме погодных условий. По оценке командования, экипаж с поставленной задачей полностью справился.

МиГ-31 - самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники.

Ранее «Звезда» публиковала кадры, на которых российские МиГ-31 уничтожили «нарушителя» воздушной границы.