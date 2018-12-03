Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Новый учебный год стартовал в российской армии

Алексей Савелов
07:35 03.12.2018
Военнослужащим предстоит принять участие в межвидовых и межведомственных учениях с переброской сил на незнакомые полигоны.

Сегодня в российской армии стартовал новый учебный год. Перед российской армией стоит множество задач, главная из которых - повышение качества подготовки военнослужащих с использованием опыта современных вооруженных конфликтов.

Одно из важных направлений в новом году - межвидовые и межведомственные учения с переброской сил на незнакомые полигоны.

Всего пройдут более четырех тысяч маневров различного уровня. Итоговой проверкой войск станут масштабные учения «Центр-2019», а также запланировано более десяти учений с зарубежными странами и 32 конкурса в рамках Армейских международных игр-2019. Игры пройдут на территории десяти государств.

Основу боевой учебы при этом году составили тактические учения, из которых более трети составили межвидовые. Кроме того, в рамках международного военного сотрудничества проведено 25 международных учений различного уровня с участием 90 стран. Наиболее масштабными из них стали «Боевое братство», «Морское взаимодействие», «Индра» и другие.

Продолжится и совершенствование учебно-материальной базы боевой подготовки, оснащение полигонов и учебных центров новыми образцами учебно-тренировочных средств. В 2018 году усовершенствовано 52 полигона, введено в строй около четырех тысяч единиц полигонного оборудования.

Словом, год будет насыщенным. Работа уже началась.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.12.2018, 07:58
В космосе зафиксирован необъяснимый взрыв звезды
Дата02.12.2018, 18:05
В составе 150-й мотострелковой дивизии под Ростовом сформировали новый полк
Дата02.12.2018, 14:45
Отбор к Евро-2020: с кем сыграет сборная России по итогам жеребьевки
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата03.12.2018, 02:10
Артиллеристы в Оренбуржье осваивают самые большие в мире минометы: эффектные кадры
Дата30.11.2018, 10:59
Пропавшие в глубинах: тайна гибели последней жертвы Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:52 В стране и мире
Видео
В МВД назвали причины вынужденной посадки пассажирского самолета в Чите
06:14 В стране и мире
Запад рассекретил информацию о спасении «Черного дрозда» от СССР
06:00 Армия
Видео
Назван лучший флот России по итогам 2018 года
05:01 В стране и мире
Видео
Макрон попросил созвать экстренную встречу с представителями «желтых жилетов»
04:28 В стране и мире
Жена футболиста Мамаева обвинила супруга в измене
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В космосе зафиксирован необъяснимый взрыв звезды
Опубликован рейтинг наиболее надежных бюджетных автомобилей
«Не успела подумать как следует»: Федосеева-Шукшина о свадьбе с Алибасовым
В Австралии обнаружен как две капли воды похожий на Пикачу опоссум
Видео
Знаменитый пляж в Таиланде оккупировали сотни акул: видео
Видео
Боль и негодование: во время спринта норвежский лыжник устроил истерику из-за сломанной палки
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.