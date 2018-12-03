В Минобороны РФ рассказали об изъятом у боевиков в Сирии иностранном оружии

В Минобороны РФ рассказали об изъятом у боевиков в сирийской провинции Эс-Сувейда иностранном оружии. Об этом сообщил сообщил представитель группировки войск ВС РФ в Сирии Олег Макаревич.

«В ходе операции было уничтожено свыше 270 боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства, в том числе 12 противотанковых управляемых ракет TOW», - сказал он.

Отмечается, что большинство боевиков, находившихся в Эс-Сувейде, прибыли сюда из района Эт-Танф, который в настоящее время находится под контролем коалиции во главе с США.

Кроме того, по словам российского офицера, еще одна сложность состояла в том, что танки и тяжелая техника в этой местности имели ограниченные возможности передвижения и маневра. При всем при этом у террористов было много гранатометов, противотанковых ракет и 82-миллиметровых минометов. Тем не менее, последний оплот боевиков на юго-западе Сирии был успешно уничтожен.

TOW - тяжелый противотанковый ракетный комплекс американского производства.

Также сирийские военные разминируют склоны вулкана на юго-западе Сирии.