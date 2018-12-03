Назван лучший флот России по итогам 2018 года

Тихоокеанский флот по итогам 2018 года признан лучшим флотом ВМФ России. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

Командующий флотом адмирал Сергей Авакянц отметил, что по итогам 2018 года весь запланированный комплекс учебно-боевых задач флотом выполнен полностью. ТОФ принимал участие в крупнейших за последнее время маневрах «Восток-2018», в ряде специальных учений, осуществил несколько дальних походов с визитами в порты десяти иностранных государств. Общая наплаванность кораблей превысила 17 тысяч суток.

Кроме того, моряки Тихоокеанского флота в 2018 году получили 14 призов главнокомандующего ВМФ России по различным видам боевой подготовки, а ТОФ второй год подряд занял первое место среди флотов ВМФ России.

Ранее Балтфлот также отчитался об итогах уходящего года.