Церемония заступления на боевое дежурство «Триумфов» под Хабаровском попала на видео

Зенитчики объединения ВВС и ПВО ВВО в Хабароском крае заступили на боевое дежурство на новой зенитной ракетной системе (ЗРС) С-400. Сегодня состоялась торжественная церемония заступления расчетов систем.

Ранее зенитчики после прохождения обучения, выполнили стрельбы на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. В ходе учений были успешно поражены скоростные цели, имитирующие полет крылатых ракет. Отмечалось, что проведение боевых пусков - это завершающий этап переобучения военных ВВО на новые ЗРК С-400.

ЗРС С-400 - зенитный ракетная система, созданная для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Способна уничтожать их на высотах от 30 километров до пяти метров.

Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.