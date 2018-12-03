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Российские военные рассказали о Службе по контролю за оборотом оружия в ВС РФ

Алексей Савелов
04:40 03.12.2018
Служба отметила пятнадцатилетие со дня образования.
Российские военные рассказали о Службе по контролю за оборотом оружия в ВС РФ
Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ в преддверии юбилея Службы по надзору за оборотом оружия в ВС РФ рассказали о ее деятельности за время существования.

Создана она была 1 декабря 2003 года в связи с участившимися случаями незаконного владения огнестрельным оружием у граждан, которое попадало к ним разными путями: в результате захвата в ходе раздела ВС СССР, контрабандным ввозом из-за рубежа, перемещением из зоны вооруженных конфликтов в другие регионы страны, а также хищением со складов воинских частей государственных военизированных организаций.

«Количество утраченного оружия по сравнению с 1991 годом возросло в 23 раза. В 1992 году утрачено 22 485 единиц стрелкового оружия и более 120 млн штук различных боеприпасов, из которых 21 459 единиц оружия захвачено в результате разбойных нападений на объекты с оружием и военнослужащих», – такие тревожные факты приводились в указаниях главнокомандующего Сухопутными войсками, в то время генерал-полковника Владимира Семенова от 11 февраля 1993 года.

В связи с этим одно из распоряжений Президента России Бориса Ельцина от 30 декабря 1999 года гласило: «Нарушения в вопросах оборота оружия приобрели системный, угрожающий обществу характер. Примите безотлагательные меры по устранению выявленных нарушений».

В связи с этим было принято решение о формировании принципиально новой системы контроля за оборотом оружия в ВС РФ путем создания для этого спецподразделения. Так служба была создана. Однако практика показала, что организовать полноценный контроль за оборотом оружия в войсках только силами вновь сформированной службы не представлялось возможным. Реальным путём решения проблемы было формирование соответствующих подразделений надзора за оборотом оружия в видах (родах войск) Вооруженных Сил Российской Федерации, военных округах (флотах) и 12-м Главном управлении Министерства обороны РФ. И указанные подразделения в 2005 году были сформированы.

Создание новой структуры позволило принципиально повысить эффективность контроля за организацией учета, хранения и обеспечением сохранности стрелкового оружия и боеприпасов в войсках. Только с 2004 по 2007 год в российской армии количество похищенного оружия, поступившего в незаконный оборот, сократилось в десять раз (с 90 до девяти единиц).

В настоящее время СНОО является специализированным подразделением Минобороны России, выполняющим контроль за оборотом оружия в ВС, а также решает ряд задач на межведомственном и межгосударственном уровнях. Решая эти задачи, офицеры службы ежегодно подвергают проверке более 100 объединений, соединений и воинских частей. Это позволило за последние пять лет в три раза сократить количество случаев хищений и утрат стрелкового оружия и боеприпасов в войсках.

В конце этого года в российском военном ведомстве будут сформированы ведомственная пулегильзотека и база данных контрольных пуль и гильз, содержащие сведения о более чем 1,3 миллиардов единиц оружия, что значительно облегчит его розыск в случае хищения или утраты.

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