На Балтфлоте рассказали о достижениях моряков в уходящем году

Семь призов главнокома ВМФ, 26 призовых мест в 23 конкурсах на АрМИ-2018 и выполнение задач дальних походов в составе оперативного соединения кораблей ВМФ в Средиземном море. Этим и не только отличился Балтфлот за последний год. Итоги года подвели в Калининграде на военном совете флота.

Основной его темой стало оглашение результатов боевой учебы моряков-балтийцев в завершающемся году.

Вице-адмирал Александр Носатов отметил успех балтийцев, завоевавших в этом году семь призов главнокомандующего ВМФ РФ. Среди отличившихся – соединение кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы, штурмовая эскадрилья авиационной базы флота, зенитный ракетный и радиотехнический полки соединения противовоздушной обороны БФ, подразделение противодиверсионных сил и средств, а также корабль связи «Федор Головин».

В уходящем году надводные корабли Балтийского флота неоднократно выполняли задачи дальних походов в составе оперативного соединения кораблей ВМФ в Средиземном море. Моряки-балтийцы совершили более десятка неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств.

Достойные результаты демонстрировали команды Балтийского флота в Армейских международных играх АрМИ-2018. В нынешнем году флотские команды в 23 конкурсных состязаниях поднимались на пьедестал почета 26 раз.

Дальше - больше: командование флота поставило задачу военнослужащим береговых войск БФ завоевать в 2019 году призовые места в таких престижных конкурсах, как «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж».