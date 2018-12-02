В составе 150-й мотострелковой дивизии под Ростовом сформировали новый полк

Первого декабря в составе 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, которая располагается в Ростовской области, был сформирован новый мотострелковый полк.

«В настоящее время воинская часть завершила первый этап комплектования личным составом и военной техникой», - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Отмечается, что военнослужащие уже приступили к проведению занятий в новых подразделениях.

Так, начиная с третьего декабря, личный состав новой воинской части начнет новый учебный год в составе мотострелкового соединения ЮВО.

Распоряжение сформировать войска ЮВО новой общевойсковой армии 14 сентября 2016 года отдал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. В их состав вошла вновь сформированная 150-я мотострелковая дивизия. Формирование полностью завершилось 1 декабря 2016 года.