Т-90 и «Град»: зрелищные кадры стрельб на Урале

На Урале возрожденная 90-ая танковая дивизия встретила новый учебный год на полигоне. По заснеженной колее выдвинулась колонна, состоящая из боевых машин - Т-90, БМП-2 и «Тунгуски».

В этом учении танковые экипажи отработали фланговую стрельбу. Следом на рубежи вышли боевые машины пехоты. Наводчики взяли мишени на прицел и расстреляли их из 30-миллиметровых пушек.

Финальным аккордом в этих маневрах стал сокрушительный удар по «противнику», который нанесли реактивные системы залпового огня «Град».