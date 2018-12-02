Военнослужащие расчистили от снега более 10 км автодорог под Ростовом и на Кубани

Более десяти километров автодорог расчистили от снега военнослужащие Южного военного округа в Ростовской области и Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

В течение суток военнослужащие ЮВО очистили от снега более 5 км автодороги Армавир - Курганинск в Краснодарском крае и эвакуировали более 50 автомобилей. В Ростовской области на автотрассе Ростов-Ставрополь расчищено около 6 км автодороги.

Ранее в связи с неблагоприятными погодными явлениями, образованием на дорожном покрытии гололедицы и снежных заносов глубиной 1,5-2 м военнослужащие ЮВО приступили к оказанию помощи дорожным службам по очистке дорог от снега.

Всего к выполнению работ привлечено около 20 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой инженерной техники, в том числе аэродромные комбинированные машины, тракторы, бульдозеры, тракторы и грейдеры.

В 14.00 1 декабря личный состав и техника завершили выполнение задач и возвращены в пункты постоянной дислокации.