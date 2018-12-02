В новом мотострелковом полку в ЮВО запустили столовую с питанием по отпечатку пальца

В столовой вновь сформированном мотострелкового полка 150 в Южном военном округе запустили новейшую систему учета питания военнослужащих. Теперь они смогут выбирать и заказывать блюда по отпечатку пальца.

Новая электронная система учета позволяет военным заранее составить график питания в столовой и выбрать необходимые дни. Это полезно, чтобы планировать выход после отпуска, командировки или полевого выхода и оптимизировать посещаемость.

При приеме пищи военнослужащий может самостоятельно выбрать нужную пищу, в том числе первое, гарнир, мясное или рыбное блюдо, салаты и напитки. Заказ подтверждается отпечатком пальца у специального терминала, снабженного биометрическом датчиком.

Данной системой контроля и учеты оборудованы более ста солдатских столовых в соединениях и воинских частях ЮВО, расположенных в различных регионах округа. Помимо двух терминалов, в ее состав входят сервер обработки данных и два принтера для печати информации для сотрудников продовольственной службы.