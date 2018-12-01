Самолетам Су-33 на Северном флоте присвоены имена Тимура Апакидзе и Феоктиста Матковского

На военном аэродроме в гарнизоне палубных летчиков Северного флота Североморск-3 прошла церемония присвоения почетных имен летчиков самолетам Су-33. Об этом заявил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

Торжественное мероприятие было приурочено к празднованию 45-й годовщины со дня образования корабельного истребительного Краснознаменного Смоленского авиационного полка имени дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова.

Командующий Краснознаменным Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил морских летчиков с этим событием. Он заявил, что имена Феоктиста Матковского и Тимура Апакидзе - это история и гордость палубной авиации России.

«По печальному стечению обстоятельств жизни этих летчиков оборвались за штурвалами самолетов, и сегодня создается уникальная возможность вернуться в небо их именам», - добавил Евменов.

Также в церемонии участвовал начальник морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин, он поздравил присутствующих с этой датой от имени Главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева. На аэродроме присутствовали родные и близкие прославленных летчиков, их сослуживцы, ветераны морской авиации и юнармейцы.

Феоктист Григорьевич Матковский - первый командир корабельного авиационного полка и первый летчик авиации Военно-морского флота, который совершил посадку на палубу авианесущего крейсера «Киев».

Тимур Автандилович Апакидзе стал первым морским летчиком, который освоил палубу крейсера «Адмирал Кузнецов», он сделал все для того, чтобы сохранить этот уникальный корабль для России. Апакидзе первым из морских летчиков удостоили высокого звания Героя России.

