Увлеклись: украинские пограничники не пускают в страну из России своих же

Петр Порошенко после провокации в Керченском проливе подписал закон о введении на Украине военного положения. Документ был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» и вступил в силу. Военное положение в стране будет действовать до 26 декабря 2018 года, оно распространяется на десять областей.

Кроме того, председатель украинской Госпогранслужбы Петр Цигикал объяснил, что Украина запрещает въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. В Верховной раде, в свою очередь, предлагают распространить запрет на въезд и на россиянок, с формулировкой «А вдруг шпионить будут».

Тем временем украинские пограничники так увлеклись охраной рубежей, что уже фиксируются случаи, когда в Незалежную из России не пускают своих же.

«Украина на замке, да. Друга сегодня не пустили на Украину. На автомобиле. Погран-переход Бачевск-Троебортное. Самое смешное - он гражданин Украины», - написал в Facebook один из очевидцев подобного инцидента.

Телеканал «Звезда» попытался разобраться, что происходит на Украине после введения Порошенко режима военного положения, а так же о том, какие проблемы во внутренней политике он решает таким образом.

Все подробности - в расследовании «Политического детектива» в воскресенье в 10-45 на нашем телеканале.