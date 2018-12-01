Опубликованы кадры операции по переброске Су-24 вертолетом в Кронштадт

В распоряжении «Звезды» оказались видеокадры, на которых запечатлена уникальная операция по доставке с аэродрома «Пушкин» в Кронштадт самолета Су-24 с помощью вертолета Ми-26.

На них зафиксирован финальный момент транспортировки самолета и «посадки» его на площадку. При этом многотонный Су-24 привязан к вертолету мощнейшим тросом. Перед посадкой на землю самолет повернулся носовой частью вперед и благополучно «приземлился». После этого от него открепили трос.

Переброска на 60 км осуществлялась по специальному маршруту, разработанному в соответствии с требованиями безопасности, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Целью полета был подбор оптимальных скоростей для транспортировки нестандартных грузов, например, многотонных боевых самолетов.

Ми-26 - самый тяжелый серийный вертолет. Он может перевозить 20 тонн груза, а его взлетная масса достигает 56 тонн.