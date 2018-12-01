Новая противоракета системы ПРО успешно поразила условную цель в Казахстане
В Казахстане успешно прошли испытания новой противоракеты системы противоракетной обороны ВКС РФ.
ВКС России успешно провели очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно поразила условную цель с заданной точностью», - заявил командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук.
Система ПРО предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Новую противоракету начали испытывать в 2017 году и она уже показала надежность этой системы.