Новая противоракета системы ПРО успешно поразила условную цель в Казахстане

ВКС России успешно провели очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно поразила условную цель с заданной точностью», - заявил командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук.

Система ПРО предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Новую противоракету начали испытывать в 2017 году и она уже показала надежность этой системы.