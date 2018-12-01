Грохот танков и рев БМП: легендарная 90-я танковая дивизия начала учебный год на Урале

Легендарная 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия, возрожденная в составе войск Центрального военного округа два года назад, начала новый учебный год.

Тренировки проводятся как на учебных тренажерных комплексах танка Т-72Б3, предназначенных для обучения членов экипажа машины навыкам вождения и стрельбы, так и на полигонах, где бойцы учатся перемещаться на поле боя и обращаться со штатным оружием.

В следующем году военнослужащие будут участвовать в командно-штабных учениях «Центр», запланированных на август-сентябрь. Присутствовать на тренировках будут военные наблюдатели из стран СНГ.

Новое соединение сформировано в соответствии с указом Верховного главнокомандующего и директивой министра обороны РФ от 13 сентября 2016 года с дислокацией его частей в Челябинской и Свердловской областях.

В его состав вошли три танковых полка, мотострелковый полк, самоходный артиллерийский полк, зенитный ракетный дивизион, разведывательный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.