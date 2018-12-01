Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Грохот танков и рев БМП: легендарная 90-я танковая дивизия начала учебный год на Урале

Андрей Аркадьев
05:38 01.12.2018
Воссозданная на Урале 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия начала новый учебный год.

Легендарная 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия, возрожденная в составе войск Центрального военного округа два года назад, начала новый учебный год.

Тренировки проводятся как на учебных тренажерных комплексах танка Т-72Б3, предназначенных для обучения членов экипажа машины навыкам вождения и стрельбы, так и на полигонах, где бойцы учатся перемещаться на поле боя и обращаться со штатным оружием.

В следующем году военнослужащие будут участвовать в командно-штабных учениях «Центр», запланированных на август-сентябрь. Присутствовать на тренировках будут военные наблюдатели из стран СНГ.

Новое соединение сформировано в соответствии с указом Верховного главнокомандующего и директивой министра обороны РФ от 13 сентября 2016 года с дислокацией его частей в Челябинской и Свердловской областях.

В его состав вошли три танковых полка, мотострелковый полк, самоходный артиллерийский полк, зенитный ракетный дивизион, разведывательный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.12.2018, 03:00
В Кремле назвали условие подготовки встречи Путина и Трампа
Дата01.12.2018, 05:38
Грохот танков и рев БМП: легендарная 90-я танковая дивизия начала учебный год на Урале
Дата29.11.2018, 11:43
Европейская интрига: выйдут ли российские клубы в плей-офф в рамках ЛЕ
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата30.11.2018, 18:19
Кадры боевых стрельб новейшего арктического «Тора»
Дата30.11.2018, 10:59
Пропавшие в глубинах: тайна гибели последней жертвы Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:55 В стране и мире
Видео
На Аляске объявлен федеральный режим ЧП после землетрясения
06:31 В стране и мире
Видео
Украинский замминистра напал на нардепа в прямом эфире
05:59 В стране и мире
Концепт российского сверхскоростного боевого вертолета показали на видео
02:51 В стране и мире
Видео
У пассажирского лайнера во время полета разрушилась обшивка двигателя: видео
02:20 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры финальной стадии подготовки «Союза МС-11» к полету
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Уфологи-любители обнаружили огромную тайную базу на Луне: видео
Видео
«О, боже мой!»: британская журналистка восхитилась Путиным
Солистка группы Serebro объявила о начале карьеры в фильмах для взрослых
Танки в «одесском метро» вызвали резонанс в Сети
В ЛНР погибла диверсионная группа ВСУ
Видео
В ГИБДД прокомментировали отмену знака «Шипы» на машинах
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.