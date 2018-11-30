Военные помогли пограничникам остановить провокацию ВМС Украины

Провокация кораблей ВМС Украины была пресечена общими усилиями пограничной службы ФСБ, Минобороны РФ и Росморречфлота. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию.

«Благодаря эффективному взаимодействию пограничной службы ФСБ России, Росморречфлота и сил Южного военного округа (ЮВО) 25 ноября пресечены провокационные действия кораблей Военно-морских сил Украины, незаконно вторгшихся в территориальное море Российской Федерации. Нарушители задержаны», - сказал Мизинцев.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ. Все попытки пограничников связаться с экипажами оказались безрезультатны.

Корабли двинулись к Керченскому проливу, совершая опасные маневры и не реагируя на запросы российской стороны .В операции были задействованы российские корабли береговой охраны «Дон» и «Изумруд».

Для остановки нарушителей пограничники применили оружие.

Трое военнослужащих ВМС Украины были ранены, угрозы их жизни нет, они получили необходимую медицинскую помощь. Из-за незаконных действий Военно-морских сил Украины было возбуждено уголовное дело.