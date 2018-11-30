Договоренности с Финляндией и Эстонией помогли снизить число конфликтных ситуаций над Балтикой

Число конфликтных ситуаций над Балтикой с участием истребителей НАТО снизилось почти до нуля. Этого удалось добиться благодаря договоренностям с Финляндией и Эстонией, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

В частности, совместно с Росавиацией проведена работа по определению и опубликованию в национальных перечнях аэронавигационной информации Финляндии, Латвии и Эстонии международных поворотных точек маршрута полета для самолетов государственной авиации России из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно.

Кроме того, в 2018 году введена автоматизированная военно-гражданская система планирования планирования использования воздушного пространства. Это позволило повысить безопасность полетов в московской зоне.