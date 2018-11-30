Минобороны РФ: на 2019 год запланировано более 4 тысяч учений

Более четырех тысяч учений ВС России запланировано на будущий год, итоговыми станут учения «Центр-2019». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В 2019 учебном году запланировано свыше 4 тысяч тактических и командно-штабных учений различного уровня. В рамках участия в мероприятиях совместной подготовки с ВС зарубежных стран спланировано более 10 учений и одна совместная деловая игра», - сказано в сообщении.

Одной из основных особенностей подготовки подразделений в следующем учебном году станет боевая учеба по новым специализированным программам с учетом их апробации в прошлых годах. Она направлена на подготовку личного состава к ведению боевых действий в различных условиях, с решением тактических задач, которые исключают шаблонность при обучении.

«Особое внимание уделено работе по внедрению в практику обучения войск новых способов тактических действий, основанных на боевом опыте современных войн и вооруженных конфликтов», - добавили в военном ведомстве.

Кроме того, одно из важных направлений в подготовке сил – проведение двусторонних учений с межвидовой и межведомственной направленностью по отработке перегруппировок войск на ранее незнакомые полигоны, заключили в Минобороны РФ.