Военные спутники Минобороны России успешно выведены на расчетную орбиту

Три космических аппарата Минобороны РФ, запущенные с космодрома Плесецк при помощи ракеты-носителя легкого класса «Рокот», были успешно выведены на расчетную орбиту. Они приняты на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

Как подчеркнули в российском военном ведомстве, с аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутников также работают нормально.

Старт «Рокота» с Плесецка состоялся 30 ноября в 05.28. Сам старт и предшествовавшие ему операции прошли штатно.

Это уже второй пуск «Рокота» в 2018 году с Плесецка, первый состоялся в апреле.