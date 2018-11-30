Военная авиация «атаковала» корвет «Громкий» для проверки надежности его систем

В Приморье продолжаются заводские ходовые и государственные испытания новейшего корвета «Громкий», построенного для Тихоокеанского флота. В Японском море летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России и морской авиации Тихоокеанского флота проверили надежность работы систем новейшего российского корабля. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

В ходе этого этапа испытаний корабль с различных высот и направлений атаковали четыре ракетоносца Ту-22М3 дальней авиации, которые накануне совершили плановый длительный перелет из Иркутской области. Также в атаку на корвет выходили истребители МиГ-31 и Су-35 истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ. Самолеты применяли пассивные помехи, осуществляли подавление радиотехнических систем и средств связи корабля. В ходе совместных действий на практике совершенствовались вопросы межвидового взаимодействия между группировками ВМФ и ВКС.

После выполнения поставленных задач все самолеты вернулись на аэродромы базирования, а корвет «Громкий» продолжил программу испытаний.

«Громкий» является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.