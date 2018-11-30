Самый большой в мире: опубликован видеоролик о создании Центрального музея ВКС

Министерство обороны России опубликовало видеоролик-презентацию, посвященную созданию Центрального музея ВКС в парке «Патриот». Он станет крупнейшим музеем военной авиации в мире.

Главной и уникальной особенностью будущего Центрального музея Воздушно-космических сил будет наглядная демонстрации полной истории развития российской авиационной техники. Учреждение оснастят мультимедийными киосками, панелями с сенсорным управлением, цифровой инфографикой и множеством интерактивных материалов.

В Центральном музее ВКС будет работать зона интерактивных симуляторов, где гости смогут попробовать себя в управлении самолетом или опробовать стрельбу в авиационном тире. Кроме того, будут работать обучающие программы, где каждый желающий сможет примерить на себя роль военного летчика и оценить свои силы этой профессии.

Музей будет состоять как из закрытых экспозиционных корпусов, так и открытых площадок. Главный терминал исполнят в виде огромного самолета, чьи крылья соединят выставочные площадки. В головной части этого «самолета» оборудуют панорамную смотровую площадку, откуда будет удобно наблюдать за авиашоу и наземными реконструкциями.

Ожидается, что Центральный музей ВКС заработает в 2020-м году.