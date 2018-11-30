Три корабля c «Калибром» пополнят ВМФ России

Два малых ракетных корабля и патрульное судно, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», войдут в состав Военно-морского флота Российской Федерации в декабре текущего года, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Адмирал уточнил, что флот пополнится вооруженными «Калибром» патрульным кораблем «Василий Быков», малыми ракетными кораблями «Мытищи» и «Орехово-Зуево». Кроме того ВМФ получит два противолодочных катера, катер связи для Балтийского флота и танкер «Академик Пашин». Королев добавил, что боевой корабль «Орехово-Зуево» и патрульный корабль «Василий Быков» войдут в состав Черноморского флота.

Дальность действия «Калибров» составляет около 2,5 тысячи километров. Впервые их применили по базам боевиков в Сирии 7 октября 2015 года. Корабли ВМФ России, находившиеся в акватории Каспийского моря, осуществили запуск 26 крылатых ракет морского базирования «Калибр-НК». Цели находились на расстоянии более 1500 километров.