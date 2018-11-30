В Москве открылся первый чемпионат мира по скалолазанию среди военнослужащих

Заместитель Министра обороны России Николай Панков открыл первый чемпионат мира Международного совета военного спорта (CISM) по скалолазанию. На церемонии Панков зачитал приветственную речь от имени министра обороны Сергея Шойгу.

«Соревнования такого формата дают возможность обмениваться опытом, способствуют развитию доверия и взаимопонимания, укреплению военного сотрудничества между государствами», - процитировал замминистра слова Шойгу.

Всего на чемпионате мира по скалолазанию выступят 35 военнослужащих из семи стран – Австрии, Словении, Венгрии, Швейцарии, Казахстана, Испании и России.

«Среди них - трехкратный чемпион мира в боулдеринге, чемпион мира и Европы в многоборье, обладатель Кубка мира в боулдеринге прапорщик Дмитрий Шарафутдинов, чемпионка мира и Европы в скорости прапорщик Анна Цыганова, бронзовый призер чемпионата мира в скорости рядовой спортивной роты г. Самара Александр Шиков, чемпион Европы, трехкратный обладатель Кубка мира в трудности Мина Маркович (Словения), обладатель Кубка мира в трудности Домен Скофич (Словения) и другие», - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Еще две страны – Германия и Саудовская Аравия – будут представлены на турнире в качестве наблюдателей.

«У всех участников будет возможность продемонстрировать свое профессиональное мастерство и отличную спортивную форму. Пусть победит сильнейший», - напутствовал спортсменов заместитель главы военного ведомства Николай Панков.

На первом чемпионате мира CISM по скалолазанию в помещениях, который пройдет на скалодроме ЦСКА в КЛФК, будут разыграны восемь комплектов наград в дисциплинах скорость (рекордный формат), скорость (классический формат), трудность и боулдеринг.

«Скалолазание – молодой вид спорта, который быстро и активно развивается. Он стал Олимпийским видом – первые награды Игр среди скалолазов будут разыграны в Токио в 2020 году. Наша с вами задача развивать и дальше скалолазание в рамках Международного совета военного спорта, уже как олимпийский вид спорта», - подчеркнул начальник ЦСКА Артем Громов на церемонии открытия.

Международный совет военного спорта (CISM), отметивший в этом году свое 70-летие, является крупнейшей спортивной организацией в мире после Международного Олимпийского комитета и Международной спортивной федерации университетов и насчитывает138 государств-членов.