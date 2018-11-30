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Черноморский флот получит 13 новых кораблей и судов в 2019 году

Андрей Аркадьев
02:15 30.11.2018
Тринадцать новых кораблей и судов обеспечения пополнят Черноморский флот в следующем году. Об этом сообщил командующий Черноморским флотом Герой Российской Федерации вице-адмирал Александр Моисеев.
Черноморский флот получит 13 новых кораблей и судов в 2019 году
Фото: Минобороны России

За текущий год корабли и суда Черноморского флота провели почти 200 учений, в ходе которых выполнено свыше 600 боевых упражнений, в том числе с боевой стрельбой. Об этом в интервью газете Минобороны России «Красная звезда» сообщил командующий Черноморским флотом, Герой Российской Федерации вице-адмирал Александр Моисеев.

«В процессе подготовки к несению боевой службы экипажи 40 кораблей и катеров отработали и успешно сдали около 140 курсовых задач. Наплаванность корабельных сил флота в уходящем году составила более 5 тысяч ходовых суток, корабли прошли около 330 тысяч морских миль. Это более чем в два раза превышает прошлогодний показатель», - рассказал он.

Командующий Черноморским флотом добавил, что впервые в новейшей российской истории в Средиземном море с 1 по 8 сентября прошли межфлотские учения ВМФ «Океанский щит – 2018».

В мероприятии участвовали 18 кораблей и судов Черноморского флота, в том числе новейшие фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», сторожевые корабли «Сметливый», «Пытливый», подводные лодки «Колпино» и «Нижний Новгород», малый ракетный корабль «Вышний Волочек».

Моисеев также отметил, что в следующем году Черноморский флот пополнят 13 новых кораблей и судов, включая малые ракетные корабли, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр». По его словам, что в этом году на вооружение ЧФ принят новый буксировочный катер «БУК-2190» и планируется прием морского буксира «Сергей Балк».

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