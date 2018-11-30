В Минобороны показали, как будет выглядеть Центральный музей ВКС

Министерство обороны России построит в парке «Патриот» Центральный музей Воздушно-космических сил. Его площадь превысит 25 000 квадратных метров. Таким образом, он станет крупнейшим в мире музеем военной авиации, обогнав французский в Ле-Бурже.

Ведомство публикует проектные изображения, где показан внешний вид будущего масштабного музея. Главный терминал выполнят в форме самолета, крылья которого соединят два выставочных корпуса. В «голове» аппарата разместят панорамную смотровую площадку, откуда будет удобно смотреть авиационные шоу и наземные реконструкции.

Экспозиция Центрального музея ВКС будет состоять из техники различных исторических периодов российской армии, в том числе СССР и Российской Империи. Таким образом, посетители смогут увидеть полную историю отечественного военного авиастроения – от первых бипланов до современных истребителей пятого поколения, включая Т-50.

Кроме того, в музее ВКС организуют огромную ремонтную мастерскую, а два выставочных корпуса будут дополнены фондохранилищем открытого типа и вертолетными площадками. По замыслу создателей, главная цель проекта состоит в формировании своего рода культурно- образовательного и научно-технического центра.

Предположительный срок открытия Центрального музея ВКС – 2020-й год. Структурно заведение будет являться филиалом Центрального музея ВС РФ Министерства обороны в парке «Патриот».