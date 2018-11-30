ВКС РФ трижды за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

За минувшую неделю 14 иностранных летательных аппаратов вели разведку возле российских границ, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для осуществления перехвата разведчиков экипажи истребителей из состава дежурных сил ПВО России трижды поднимались на перехват.

В Минобороны подчеркнули, что в результате профессиональных действий ВКС РФ нарушений воздушного пространства нашей страны иностранными летательными аппаратами допущено не было.