В парке «Патриот» построят самый большой в мире музей военной авиации

Министерство обороны России приступит к постройке самого крупного музея военной авиационной технике в мире. Экспозиция будет выставлена в парке «Патриот» и получит название «Центральный музей ВКС».

Как следует из проектной документации, на которую ссылаются «Известия», площадь будущего музея превысит 25 000 квадратных метров. Таким образом, Центральный музей ВКС будет больше, чем самый крупный на данный момент мировой аналог – французский Музей авиации и космонавтики в Ле-Бурже.

Экспозиция будет состоять из десятков самолетов и вертолетов, которые ранее стояли на вооружении российской армии, включая ее советский и даже императорский период. В музее представят и прототипы новейшей техники, в том числе истребитель пятого поколения Т-50, а также современные боевые самолеты, хорошо показавшие себя в Сирии.

Следить за техническим состоянием аппаратов будут в том числе специалисты «Объединенной авиастроительной корпорации». Кроме того, министерство пригласит сотрудников ключевых авиационных конструкторских бюрю, чтобы провести технические экспертизы и дать оценку создаваемой экспозиции.

Будущий музей будет обладать эффектным внешним видом. Главный терминал сделают в форме самолета, на крыше которого оборудуют панорамную смотровую площадку. Это место станет точкой наблюдения за многочисленными шоу и реконструкциями во время праздников, связанных с Вооруженными силами.

Помимо экспозиционного корпуса, в Центральном музее ВКС будет создана огромная ремонтная мастерская площадью более десяти тысяч квадратных метров. Два крытых выставочных корпуса дополнят фондохранилищем открытого типа. Кроме того, между корпусами расположат открытые площадки для авиационной техники. Также на территории музея организуют две вертолетных площадки.

Предположительный срок открытия Центрального музея ВКС – 2020-й год. Структурно заведение будет являться филиалом Центрального музея ВС РФ Министерства обороны в парке «Патриот».