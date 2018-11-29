СМИ: ПВО Сирии сбили израильский самолет на юге страны
Кроме того, силы ПВО САР сбили четыре выпущенных ракеты.
Видео: GazaLiveB2B, Twitter
Отряды противовоздушной обороны Сирийской арабской республики сбили несколько целей на юге страны. Это произошло в районе Аль-Кисва.
По данным сирийских военных, речь шла о воздушной атаке. Предварительно известно, что своей цели она не достигла.
Сообщается, что речь может идти об израильском военном самолете. Кроме того, силы ПВО сбили четыре выпущенных ракеты. В прессе Израиля сообщается, что их боевые самолеты в этом районе действительно присутствовали, однако целью якобы были иранские отряды ополченцев.