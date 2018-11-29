Чудеса высшего пилотажа: «Стрижи» завершили выступление на Iran Air Show-2018

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» закончили свое выступление на авиасалоне Iran Air Show–2018, который проходил с 26 по 29 ноября на острове Киш в Иране.

Всего российские летчики выполнили три воздушных показа, общая длительность которых составила десять часов. Полеты проходили на высотах от 100 до 1500 метров при скоростях от 400 до 850 километров в час.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, «Стрижи» впервые продемонстрировали свою обновленную программу за пределами РФ.

В программу российского экипажа вошли демонстрация одиночного пилотажа, а также группового с перестроением в различные фигуры («стрела», «конверт», «звезда»). Более того, были выполнены такие сложные элементы, как «петля Нестерова», «косая петля», синхронные «бочки», «зеркало», «колокол» и «роспуск».

Всего в авиасалоне в текущем году участвовали 110 иранских и зарубежных компаний.