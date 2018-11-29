Школу военных священников создадут при Главном храме ВС РФ

Школа военных священников и институт сестер милосердия будут созданы при главном храме ВС РФ. Об этом сообщает руководитель аппарата благотворительного фонда «Воскресение» Владимир Богатырев.

«При Главном храме вооруженных сил России создаются школа военных священников и возрождается институт сестер милосердия», - сказал Богатырев.

Он подчеркнул, что Главный храм вооруженных сил России уникален по своей архитектуре, которая символична и связана с датами ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Возведение Главного храма ВС РФ будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.