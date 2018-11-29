Издательству главной военной газеты страны исполнилось 95 лет

Издательство главной военной газеты страны «Красная звезда» исполнилось 95 лет.

Старейший работник организации, фронтовик Андрей Бескоровайный три десятилетия возглавлял главный печатный дом Вооруженных сил.

Сегодня он вспоминает, как закладывал камень в фундамент нового здания полиграфического комбината. По подшивкам можно изучать историю страны.

В советские времена предприятие выпускало более двух десятков газет и журналов.

Сейчас со станков и лент «Красной Звезды» в месяц выходят больше миллиона экземпляров печатных изданий.

Среди них и профессиональная литература для разных родов войск.