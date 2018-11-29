Глава Генштаба ВС РФ встретился с главой штаба Военно-морских сил Индии

В ходе беседы первый заместитель Сергея Шойгу отметил, что важным элементом двустороннего взаимодействия остаются регулярные совместные военные учения и переговоры по линии командования.

«Российско-индийские отношения носят характер особо привелигированного партнерства. Это в очередной раз подтвердил визит Президента России Владимира Путина в Индию 4-5 октября, когда был подписан солидный пакет в различных областях сотрудничества», - сказал Герасимов

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется выполнению ранее достигнутых договоренностей.