«Это был смертельный бой»: режиссер фильма «Меркурий» рассказал, почему решил снимать картину

Режиссер фильма «Меркурий» Юрий Кара рассказал «Звезде», что он давно мечтал снять картину о подвиге брига «Меркурий», который моряки совершили еще в 19 веке.

«Давным-давно я мечтал рассказать о подвиге брига "Меркурия" и капитана Александра Казарского, которые в 1829 году дали бой на крошечном бриге двум огромным турецким линкорам», - сказал режиссер.

Кара отметил, что моряки понимали, что никто из них не останется в живых и, пожертвовав собой, одержал победу в бою с двумя турецкими линейными кораблями.

«Это был смертельный бой. Моряки понимали, что они не выживут. Они решили положить пистолет на пороховой склад, чтобы последний, кто останется в живых, взорвался вместе с турецким кораблем», - отметил Кара.

По его словам, именно этим героям в Севастополе был посвящен первый памятник морякам.

«Англичане не могли поверить в это, турки сами пришли и рассказали, восхитились и сказали, что эта победа славнее тысячи побед. Этому подвигу в Севастополе был воздвигнут первый памятник русским морякам», - добавил режиссер.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ поддержит съемки фильма о моряках брига «Меркурий» во время Крымской войны.