Система контроля запуска ракет «Протон-М» прошла модернизацию

Холдинг «Российские космические системы» провел модернизацию системы стартовых измерений для комплекса ракеты-носителя «Протон-М».

«Завершен последний этап испытаний, система введена в эксплуатацию и готова к работе в ходе пусковой кампании 2019 года», - говорится в сообщении предприятия.

В сообщении подчеркнуто, система контролирует все этапы подготовки к пуску ракеты-носителя: установку на стартовый стол, заправку, предстартовую подготовку и собирает информацию во время самого пуска.