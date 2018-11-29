Система контроля запуска ракет «Протон-М» прошла модернизацию
Система измерений предназначена для мониторинга состояния всех агрегатов и систем стартового комплекса.
Фото: roscosmos
Холдинг «Российские космические системы» провел модернизацию системы стартовых измерений для комплекса ракеты-носителя «Протон-М».
«Завершен последний этап испытаний, система введена в эксплуатацию и готова к работе в ходе пусковой кампании 2019 года», - говорится в сообщении предприятия.
В сообщении подчеркнуто, система контролирует все этапы подготовки к пуску ракеты-носителя: установку на стартовый стол, заправку, предстартовую подготовку и собирает информацию во время самого пуска.