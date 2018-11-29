Дивизион С-400 «Триумф» встал на боевое дежурство на границе Крыма и Украины

Четвертый дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в 20 километрах от границы с Украиной, неподалеку от Джанкоя. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

«Сегодня в Джанкое боевые расчеты ЗРК С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма», - сообщил Рулев.

Приказ был отдан командующим Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенантом Виктором Севостьяновым, он передан командиру зенитно-ракетного полка.

Три предыдущих дивизиона заступили на боевое дежурство для защиты воздушных границ России под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.

Ранее сообщалось, что ракетчики успешно выполнили первые стыковочные стрельбы на полигоне в Астраханской области.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Способен уничтожать цели на высотах от 30 километров до 5 метров. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.