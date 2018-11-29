Минобороны поддержит съемки фильма о подвиге моряков брига «Меркурий»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на приеме граждан по личным вопросам поддержал инициативу режиссера Юрия Кары о съемке исторического фильма о подвиге экипажа брига «Меркурий» во время Крымской войны.

По словам Шойгу, специалисты Минобороны отобрали материалы по Крымской войне в архивах и музеях Минобороны и обнаружили в том числе много документов о подвигах, которые не были отображены ни в литературе, ни в кинематографе.

Он подчеркнул, что Минобороны поддержит начинание режиссера как консультативно, так и организационно.

По словам режиссера, фильм будет рассказывать о героях, которые должны вдохновлять молодежь на подвиги. Он подчеркнул, что создателям картины необходима, в частности, помощь Черноморского флота