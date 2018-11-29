Будущая элита ВМФ: кадры подготовки командиров черных беретов

Будущую элиту ВМФ готовят сразу в нескольких вузах страны, но командиры черных беретов осваивают военное дело в прославленном Рязанском училище ВДВ.

В Рязанском десантном училище целый факультет обучает будущих командиров морской пехоты. Им предстоит управлять именно десантно-штурмовыми подразделениями, а значит, они должны уметь работать во всех трех стихиях: в воздухе, на земле и под водой.

«Боязнь была, наверное, когда первый раз погружались, и после этого именно понял, что это все - мое. То есть это мне все нравится и боязни уже никакой нет. Волнение присутствует, конечно, так же как и прыжки с парашютом, есть волнение, но этот страх легко преодолеть», - рассказывает курсант 3-го Курса Морского факультета РВВДКУ Иван Чунихин.

Занимаются курсанты в специальном бассейне с самым разным оборудованием. Отличная водолазная подготовка - необходимое условие для будущих универсальных бойцов, которые и с минами должны работать, и метко стрелять даже на глубине.

На любой стоянке корабля нужно осматривать его днище и ближайшую акваторию - это работа противодиверсионных групп. Пример образцовой работы морпехов, уже вошедший в специальные учебники, - освобождение танкера «Московский университет» весной 2010-го года.

«Ведь его же освободил кто? Подразделение морской пехоты. За 22 минуты был полностью освобожден от сомалийских пиратов. Никогда такого в Аденском заливе не было, ни одно государство не могло себе этого позволить, настолько качественно и быстро провести такую серьезную операцию. А все это начинается вот где-то отсюда», - отмечает начальник кафедры инженерного обеспечения и водолазной подготовки РВВДКУ Александр Грушка.

Рукопашный бой на глубине только со стороны выглядит едва ли не как синхронное плавание. В реальной схватке под водой, несмотря на эту плавность движений, очень часто все решают секунды. И прежде чем попробовать себя в таком поединке - многочасовые тренировки на земле.

Еще один обязательный навык - покидание корабля через торпедный аппарат. Сначала его отрабатывают на сухом тренажере. (есть на двух гоу-про внутри лазание из 5068583 и 5068575)

Курсанты Морского факультета регулярно выезжают флотскую практику, работают на открытой воде. Плюс к этому - постоянные занятия на общевойсковых полигонах, укладка парашютов и прыжки и масса других специальных дисциплин. Для будущего командира морской пехоты наука побеждать - это в любой обстановке чувствовать себя как рыба в воде.