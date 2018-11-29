«Аллигаторы» бороздят небо над Кубанью: зрелищные кадры полетов новых Ка-52

Первые полеты вертолетов Ка-52 «Аллигаторы» прошли на базе полка армейской авиации Южного военного округа в Краснодарском крае.

Опытные летчики продемонстрировали возможности этих боевых машин, выполнив висение и развороты в воздухе, полеты в район специализированного полигона, а также простой пилотаж. В ходе тренировок летательные аппараты более десяти раз поднимались в воздух. Новые российские вертолеты поступили на базу на прошлой неделе.

Ка-52 «Аллигатор» — это вертолет пятого поколения, модернизированная версия другого боевого ударного вертолета, Ка-50 «Черная акула». «Аллигатор» имеет более высокие аэродинамические характеристики, маневренные возможности, менее заметен с радаров. Машина предназначена для уничтожения живой силы и техники противника на поле боя.