Воздушный десант: эффектные кадры тактических учений вертолетчиков в горах Памира

Пилоты авиационный группы 201 военной базы России в Таджикистане выполнили учебные полеты. В тренировки вертолетчики отработали навыки высадки тактического десанта.

Согласно замыслу учений, экипажи вертолетов Ми-8МТВ и Ми-24П тренировали летные навыки в горах Памира. Десанту, который несли транспортные вертолеты, предстояло пройти рейдово-поисковые мероприятия в гористой местности.

После высадки десанта под прикрытием ударных Ми-24П и завершения рейда военных приняли обратно на борт. Совместная тактическая группа вернулась на аэродром базирования.

Расположенная в Таджикистане 201-я российская военная база является крупнейший военным объектом Российской Федерации за рубежом. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.