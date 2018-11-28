В России оборудованы новые военные городки во всех военных округах

Новые военные городки на сегодняшний день были оборудованы во всех военных округах. Об этом во время заседания коллегии Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Министр уточнил, что, в частности, уже переданы в эксплуатацию основные сооружения Военного инновационного технополиса «Эра». Их суммарная площадь составляет 44,5 тыс. кв. метров.

Кроме того, в рекордные сроки в Санкт-Петербурге возвели новый учебный корпус Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге.

«Отмечу, что все новые объекты имеют высокие технические характеристики и оснащены современными системами, обеспечивающими надежное хранение и функционирование вооружения и военной техники», - подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны также поставил задачу в области военно-строительного комплекса на 2019 год - сохранить набранные темпы и высокое качество работ.