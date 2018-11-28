В МО РФ сообщили итоги эксперимента по формированию соединений «нового типа»

Глава Минобороны РФ сообщил результаты проведенного в Вооруженных Силах эксперимента по формированию соединений «нового типа». Итоги были подведены в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Сергей Шойгу в своей речи подчеркнул, что на сегодняшний день армии ведущих стран мира усиленно развивают мобильные компоненты, которые позволяют им оперативно перемещаться на большие расстояния и самостоятельно вести боевые действия. Министр обратил внимание, что в первую очередь при этом на повышение боевых и маневренных возможностей влияет их совместное применение в едином боевом порядке с вертолетными формированиями.

«В данных условиях нам необходимо адекватно реагировать на возрастающую угрозу безопасности государства и повышать маневренность своих Вооруженных Сил», - констатировал глава Минобороны России.

Как напомнил Шойгу, уникальный по поставленным задачам и задействованному составу межвидовых сил эксперимент проводился в ВДВ с июня по ноябрь.