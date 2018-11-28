Корабли Тихоокеанского флота в два раза превысили план по наплаванности

Почти в два раза, то есть на 200%, в 2018 году боевые корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота превысили общие плановые показатели по наплаванности (времени, проведенного экипажами в море).

«По сравнению с 2017 годом этот показатель составил более 17 тысяч суток», - заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Как пояснил Воскресенский, таких показателей удалось добиться благодаря участию флота в учениях «Восток-2018», других специальных маневрах, а также дальним походам кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно статистическим данным, в этом году корабли Тихоокеанского флота заходили с деловыми визитами в порты девяти иностранных государств.