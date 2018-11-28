Военные спасатели отработали эвакуацию космонавтов перед запуском «Союза»

Маневры по эвакуации космонавтов были отработаны в Челябинской области. Учения поисково-спасательной группы Центрального военного округа проходят в рамках подготовки к пуску ракеты-носителя «Союз МС-11», запланированного на 3 декабря.

Согласно сценарию учений, экипаж Международной космической станции совершил аварийную посадку. Чтобы эвакуировать космонавтов, на объект прибыли поисково-эвакуационные машины-амфибии «Синяя птица».

Капсулу с космонавтами извлекли с помощью специального крана, а медики оказали необходимую помощь летчикам. После этого спасатели вертолета Ми-8 эвакуировали членов экипажа МКС.

В маневрах участвовали около 100 человек, а также свыше десяти единиц авиатехники, в том числе самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8.