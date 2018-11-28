Зенитный «Триумф»: лучшие кадры боевых стрельб С-400 под Астраханью

Зенитчики Южного военного округа провели учения на полигоне Капустин Яр под Астраханью. Военнослужащие отработали задачи, использовав ракетные системы С-400 «Триумф».

Для отработки навыков были использованы ракеты-мишени «Бекас», «Кабан» и «Армавир». Боевые расчеты С-400 успешно поразили восемь низколетящих целей.

После этого бойцы ПВО отработали позиционные маневры после выполнения боевой задачи. В маневры входило противодействие диверсионным группам условного противника и прохождение через участки зараженной местности.

Ранее стало известно, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно поставил Министерству обороны последний в этом году комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Церемония передачи полка С-400 прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.