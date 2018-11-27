«Сила души»: в Москве выбрали лучших психологов силовых структур

За звание лучшего в своей профессии вели борьбу 8 человек. Это представители Минобороны, Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний и других ведомств.

Специалисты рассказали о своей работе, провели самопрезентации. Работу конкурсантов оценивало жюри, в которое вошли руководители психологических служб и представители высших учебных заведений.

«Конкурсанты у нас из разных регионов страны. Конечно, для каждого из них это ответственность, большое испытание, но с другой стороны, профессиональный праздник. Поэтому все к этому готовятся, собирая все лучшие волевые и профессиональные качества, повторяя те моменты, которые могут понадобиться при прохождении заданий конкурса», - рассказала Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Конкурс дает возможность специалистам психологических служб силовых ведомств обменяться опытом и вместе решать сложные задачи.