Стереть террористов с лица земли: кадры масштабных учений «Индра-2018»

Под прикрытием бронетехники в зоне операоции российские и индийские военнослужащие освободили населенный пункт, который был захвачен условными террористами.

В маневрах были задействованы БМП и танки Т-90. Усиленный мотострелковый российский батальон принимал участие на семи танках и четырнадцати боевых машинах пехоты.

Спецназ прибыл на вертолетах Ми-8 - бойцы спустились на тросах и сразу же начали зачистку территории.

Всего в учениях «Индра-2018» задействовали более 500 человек.