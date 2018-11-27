Кадры сложнейшей операции по переброске Су-27 с помощью вертолета появились в сети
Экипаж преодолел около 60 км по специальному маршруту, разработанному в соответствии с требованиями безопасности.
Фото: spb_today, VK
Летчики Западного военного округа совершили уникальную операцию по переброске вертолетом Ми-26 тяжелого истребителя Су-27, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Кадры переброски техники опубликованы пользователей соцсетей.
Вылетев из аэродрома «Левашово» экипаж вертолета Ми-26 взял на внешнюю подвеску пятнадцатитонный истребитель Су-27, расположенный на аэродроме «Пушкин», и доставил самолет в Кронштадт в военно-исторический парк Западного военного округа.
Ми-26 является самым тяжелым серийным вертолетов в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске, а взлетная масса машины достигает 56 тонн.
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